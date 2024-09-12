Нумеролог Щербань: по дате рождения можно узнать количество будущих детей
По дате рождения девушки можно определить, сколько детей у нее будет. Об этом рассказала нумеролог Кристина Щербань в беседе с сайтом «Подмосковье сегодня».
По словам эксперта, соответствующий расчет не дает точные ответы. На результат влияет множество факторов. Среди них — наличие партнера, состояние здоровья, убеждения, взгляды и даже личный опыт.
Щербань также сообщила, что сама при рождении сына составила матрицу малыша. Таким образом она хотела узнать, зачем ребенок пришел в их семью, передала «Вечерняя Москва».
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