Нумеролог Щербань: по дате рождения можно узнать количество будущих детей

По дате рождения девушки можно определить, сколько детей у нее будет. Об этом рассказала нумеролог Кристина Щербань в беседе с сайтом « Подмосковье сегодня ».

По словам эксперта, соответствующий расчет не дает точные ответы. На результат влияет множество факторов. Среди них — наличие партнера, состояние здоровья, убеждения, взгляды и даже личный опыт.

Щербань также сообщила, что сама при рождении сына составила матрицу малыша. Таким образом она хотела узнать, зачем ребенок пришел в их семью, передала «Вечерняя Москва».