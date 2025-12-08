Нумеролог Персидский заявил, что персональное число жизненного пути поможет привлечь богатство

Каждый человек может определить свое персональное число жизненного пути, опираясь на дату рождения, и узнать, какие возможности и таланты заложены в нем, в том числе и в финансовой сфере. Об этом сообщил нумеролог Олег Персидский в беседе с « Москвой 24 ».

Чтобы рассчитать число жизненного пути, нужно сложить все цифры своей даты рождения до получения одного знака. У каждого значения есть своя расшифровка.

Так, 1 — лидер, инноватор; богатство приходит через инициативу, новые проекты. Для 4 характерно трудолюбие и организованность, а финансовая стабильность возникает благодаря системному подходу, недвижимости. У 3 доход идет от искусства, коммуникаций, шоу-бизнеса.