Нумеролог Козлова рассказала, что 15-е число идеально подходит для первого свидания

Нумеролог и психолог Татьяна Козлова рассказала «Москве 24» , какие дни благоприятны для свиданий. У каждой даты есть своя энергия благодаря числам.

Так, наиболее подходящими числами для романтических встреч являются 2, 6, 15, 20 и 24. Они несут энергию мягкости, гармонии и взаимопонимания.

«15 символизирует легкость и флирт, поэтому день с этой цифрой лучше всего подходит для первого свидания. 24 — это про глубокие чувства», — пояснила эксперт.

Для страстных встреч лучше всего подходят 7-е и 9-е числа. Энергия этих дней поддерживает любую активность и желание сделать сюрприз.