NTech: продажи готовой еды в России выросли на 23% за полугодие

В первом полугодии продажи готовой еды в России увеличились на 15% в натуральном выражении и на 23% в денежном объеме по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на данные исследовательской компании NTech.

Для сравнения: весь продовольственный рынок страны за аналогичный отрезок прибавил лишь 2,1% в объемах и 6,4% в деньгах. При этом доля готовой кулинарии пока составляет менее 4% рынка продуктов питания.

Главными драйверами роста стали перекусы, сэндвичи, шаурма, а также суши и роллы. Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов связал тренд с изменением пищевых привычек: россияне все чаще заменяют традиционный обед перекусами и стремятся разнообразить рацион. Кроме того, динамику поддерживают торговые сети с собственными фабриками-кухнями, активно обновляющие ассортимент.