НТА-Приволжье: работы по строительству моста на границе Нижегородской области и Чувашии завершатся до конца года
Работы по строительству моста через реку Сура на границе Нижегородской области и Чувашии планируют завершить до конца 2024 года. Об этом сообщило издание НТА-Приволжье.
Как уточнило НИА «Нижний Новгород», специалисты оценивают готовность объекта на 70%. Сейчас продолжаются работы по монтажу металлоконструкций на будущей переправе.
После открытия движения по мосту пропускная способность трассы М-7 увеличится в два раза, говорится в сообщении издания.
«Отобрать лучшие гены». Воробьев — о проекте Подмосковья и «Мираторга» по селекции в животноводстве
Дети из Ступина и Каширы отправились на море по путевкам от Минсоцразвития
Подмосковные спортсмены выиграли 25 медалей на «Большой московской регате»
Подмосковных аграриев пригласили на чемпионат России по пахоте
Ученица лицея № 6 в Одинцове набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии
Подмосковный суд арестовал главу «Империи сильнейших ведьм»
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте