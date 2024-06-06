НТА-Приволжье: работы по строительству моста на границе Нижегородской области и Чувашии завершатся до конца года

Работы по строительству моста через реку Сура на границе Нижегородской области и Чувашии планируют завершить до конца 2024 года. Об этом сообщило издание НТА-Приволжье.

Как уточнило НИА «Нижний Новгород», специалисты оценивают готовность объекта на 70%. Сейчас продолжаются работы по монтажу металлоконструкций на будущей переправе.

После открытия движения по мосту пропускная способность трассы М-7 увеличится в два раза, говорится в сообщении издания.

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