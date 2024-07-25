НСН: «Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом в истории

«Головоломка 2» установила рекорд и стала самым кассовым мультфильмом за всю историю, собрав 1,46 миллиарда долларов всего за 40 дней проката. Об этом сообщило НСН о ссылкой на издание Variety.

На территории США мультфильм заработал 601 миллион долларов. А сумма его международных сборов составили 861 миллион долларов.

Ранее самым успешным анимационным фильмом по кассовым сборам считался сиквел «Холодное сердце 2» от Disney, который вышел в ноябре 2019 года и собрал 1,45 миллиарда долларов. Этот мультфильм также обошел по сборам самую кассовую игровую ленту 2023 года — «Барби», заработавшую 1,446 миллиарда долларов.

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