Новый выставочный зал появится на улице Черниговской в Нижнем Новгороде

На улице Черниговской в Нижнем Новгороде планируют возвести новый выставочный зал. Проект обсудили в региональной инспекции государственного строительного надзора. Об этом написал сайт newsnn.ru .

Архитектурное решение здания будет соответствовать окружающей застройке. На первом этаже разместят входную зону, универсальный выставочный зал с двухсветным пространством (рассчитан на 64 посетителя), а также помещения для хранения оборудования и административные кабинеты. На втором уровне выставочное пространство продолжится. В подземной части здания оборудуют технические помещения и парковку.

Старый двухэтажный кирпичный дом демонтируют. К работам приступят во второй половине апреля. В июне специалисты намерены проверить, как продвигается подготовительный этап.