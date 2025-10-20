Новый «Урок цифры» посвятят развитию сервисов для хранения видео

С 27 октября по 16 ноября в школах России проведут новые занятия проекта «Урок цифры». Их посвятят современным сервисам хранения видеороликов. Присоединиться к проекту можно по ссылке .

Урок по теме «Видеоплатформа» адресован ученикам с первого по 11-й класс. Он направлен на развитие компетенций цифровой экономики у школьников.

Ребятам расскажут о принципах работы сервисов по хранению и распространению видеороликов. Они попробуют развить инфраструктуру и дизайн платформы, а также адаптировать ее под интересы и потребности пользователей.

Федеральный открытый урок состоится 27 октября. Подключиться к нему можно по ссылке.