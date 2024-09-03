Новый турмаршрут появится в Красноярске в середине октября

Новый туристический маршрут продолжают обустраивать в экопарке «Гремячая грива» в Октябрьском районе Красноярска. Работы планируют завершить к середине октября, сообщил сайт «Проспект мира».

Маршрут будет проходить через тропу ГТО и Серебряниковскую с возможностью посещения визит-центра на пруду, а также через тропу Сосновая горка с выходом на лестницу в Удачном.

Отмечается, что сейчас рабочие обустраивают тропинки и лестницы, устанавливают освещение, лавочки и беседки.

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