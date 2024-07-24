Новый циклон с дождями и ветром придет в Челябинскую область
В Челябинскую область снова придет циклон с дождями. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности региона.
Циклон будет властвовать в регионе с 25 по 27 июля. На протяжении трех дней в области будут дожди. Кроме того, ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
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