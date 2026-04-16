Новый цифровой инструмент для решения вопросов со здоровьем появится в Хабаровском крае

В рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль», который реализуется в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», появился новый ресурс для жителей Хабаровского края — профильное сообщество под названием «Хабаровский край. Здоровье». Об этом написал transsibinfo.com .

С помощью этого ресурса пациенты могут оперативно получать ответы на свои вопросы от официальных представителей медучреждений. Гарантированный срок ответа — 120 минут.

Автор проекта и член Общественной палаты РФ Евгений Мартынов подчеркнул, что создание такой среды — это вопрос не только комфорта, но и безопасности. Формирование единого, защищенного пространства для диалога государства и граждан становится обязательным условием для эффективного управления в цифровую эпоху.

Прежние каналы связи в социальных сетях продолжают работать и остаются доступными для всех, кто привык ими пользоваться.