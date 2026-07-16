Новый тротуар и современные фонари появились в Ботаническом саду Черняховска в рамках обновления городской среды

Глава Черняховского муниципального округа Виктор Вобликов сообщил о ремонте объектов инфраструктуры. Так, в Ботаническом саду проложили новый тротуар и установили современные фонари, отметил сайт «Государственные новости» .

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Черняховске проложили 550 метров тротуаров. По данным главы муниципалитета Виктора Вобликова, вдоль путей разместили 29 современных фонарей.

Кроме того, в городе ведутся работы в рамках первого этапа проекта «Пространство человека». В парках укладывают плитку и брусчатку. Для мощения дорог используют необходимое количество техники и специалистов.

Цель проекта — создать городскую среду, комфортную для жителей. Виктор Вобликов отметил, что в реализации проекта важны качественные материалы и соблюдение технологических стандартов.