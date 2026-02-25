Новый соцпроект с Колокольниковым о безопасности на дорогах выйдет в эфире 360.ru

Каждый день на дорогах страны происходит в среднем около 370 дорожных аварий с пострадавшими и более 30 — со смертельным исходом. При этом статистика МВД показывает, что причина большинства происшествий — одни и те же ошибки водителей и пассажиров. Совместно с Госавтоинспекции Московской области 360.ru запускает новый проект, чтобы напомнить о безопасности на дорогах.

Создатели решили пойти по другому пути — снять не скучную агитку, а серию полноценных короткометражных фильмов с черным юмором. Актеры соглашались на съемки, отказываясь даже от привычных гонораров ради важного социального посыла. На роль Смерти пригласили Юрия Колокольникова.

«Когда люди слышат „социальный ролик“ — сразу представляют что-то очень скучное, как правило, очень тревожное с громоподобным голосом», — заявил генеральный продюсер 360.ru Алексей Вершинин.

«Он всегда с одной стороны инфернальный, а с другой — очень ироничный, такой мизантроп, который всегда говорит с сарказмом», — рассказал креативный продюсер 360.ru Виктор Абрамян.

Сам актер отметил и смешной сценарий, и правильный смысл. Один из самых распространенных печальных сценариев — когда пассажиры такси садятся в машину и, вместо того чтобы пристегнуться, погружаются в смартфон.

«Если такая есть проблема, что люди не пристегиваются, если мы можем им помочь в этом, почему бы нет?» — заявил Колокольников.