Новый скейт-парк откроется в Петербурге в августе

Новый скейт-парк достроят под путепроводом на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта в Санкт-Петербурге уже в августе. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Спортивно-рекреационный комплекс с площадкой для катания на скейтбордах и трюковых велосипедах появится благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Там сделают твердое покрытие и смонтируют специальные рейлы для экстремального катания.

Кроме того, скейт-парк оборудуют уличной мебелью и навесами для комфортного пребывания.

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