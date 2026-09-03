Новый сезон шоу «Наука для всех» стартовал 2 сентября

В четвертом сезоне знаменитости и ученые обсудят вирусы, технологии в невесомости, а также устройство Мирового океана и другие научные темы. Ведущими проекта стали шоумен Роман Каграманов и ученый Андрей Воронин. Шоу выходит на канале «Наука и культура для всех» на RUTUBE.

На шоу ученый объясняет блогеру или артисту сложную научную теорию или явление. Звезда должна разобраться в теме и самостоятельно рассказать о ней понятным языком.

Так, в первом выпуске инфлюенсер Эльдар Джарахов вместе с создателем первого российского биопринтера Юсефом Хесуани разобрались в формативных технологиях в условиях невесомости. Участники обсудили, зачем нужны технологии печати в космосе, а также — какую пользу они могут приносить медицине. По словам Хесуани, команда успешно использует технологию печати барабанной перепонки, роговицы глаза и других жизненно важных органов для дальнейшей пересадки. Джарахов же предложил проводить клинические испытания не на животных, а на блогерах.

Участниками шоу четвертого сезона стали Виталий Гогунский, Ольга Картункова, Павел Кольцов, Михаил Стогниенко, Екатерина Шкуро, Полина Дубкова, Омар Алибутаев, Эльдар Джарахов и Марита Плиева. Они будут разбираться в химии современных материалов, рентгеноструктурном анализе, вирусах и бактериях, турбореактивных двигателях, а также и в управляемом термоядерном синтезе. Зрителям вместе с участниками предстоит узнать, как технологии меняют будущее.