Новый Omoda C4 станет самым маленьким кроссовером с дизайном «кибер-меха»

Новый Omoda C4 станет самым маленьким кроссовером китайской марки. Премьера машины состоялась на Международном саммите клиентов Omoda и Jaecoo, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Ранее модель должна была называться Omoda C3, но сменила номер. Отмечается, что марка Omoda использовала новый подход к производству, где технологии, дизайн и сценарии использования формируются в сотрудничестве с пользователями.

Дизайнерская концепция «кибер-меха» вдохновлена футуристичными образами из цифровых миров, ключевым визуальным символом стала молния. С запуском этой модели Omoda делает ставку на персонализацию — клиентам предложат целую экосистему тюнинга. О технических данных и оснащении Omoda C4 производитель пока не сообщает.