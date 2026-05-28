Новый образовательный кластер появится в Архангельской области

Летом 2026 года правительство Архангельской области и Котласский электромеханический завод подпишут соглашение о создании образовательного кластера «ПрофТехМаш». Проект реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» (нацпроект «Молодежь и дети»). Кластер начнет работу в 2027 году, сообщил «ФедералПресс» .

Ключевым партнером проекта выступил Котласский электромеханический завод, который уже помогает техникуму готовить востребованных специалистов. Об этом сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

В кластер войдут пять образовательных организаций: Архангельский техникум водных магистралей, Архангельский политехнический техникум, Онежский индустриальный техникум, Каргопольский индустриальный техникум и Плесецкий торгово-промышленный техникум.

Вместе с индустриальным партнером уже определили перечень современного оборудования. Будут оснащены площадки по 14 направлениям: монтаж и обслуживание электрооборудования и систем автоматики, металлообработка на станках с ЧПУ, аддитивные технологии, слесарное и сварочное дело, ремонт, 3D-моделирование и пилотирование беспилотных авиационных систем.

Всего планируется готовить специалистов по 15 востребованным специальностям. За три года (2027–2029) обучение в кластере пройдут 1235 человек.

Министр образования региона Евгений Мелехин уточнил, что на обновление инфраструктуры направят 250 миллионов рублей: 100 миллионов — из федерального бюджета, 90 миллионов — от работодателей, 60 миллионов — из областного бюджета.