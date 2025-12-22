Новый мост, ставший частью южного объезда Сургута, торжественно открыли в ХМАО

Новый мост, ставший частью южного объезда города Сургут, торжественно открылся в Ханты-Мансийском автономном округе. Проект направлен на улучшение транспортной инфраструктуры крупного нефтяного региона России, обеспечивая надежное соединение важнейших маршрутов страны: от Тюмени до Салехарда и от Перми до Томска, написала «Российская газета» .

Открытие моста подчеркнул заместитель губернатора Югры Азат Ислаев, отметив его ключевую роль в развитии региона и обозначив как важную артерию связи Арктического севера с центральной частью России, сообщил сайт vostokmedia.com.

Название моста — «Звезда Оби» — предложил студенческий отряд, а название утвердили жители округа посредством голосования в соцсетях. Инженерное сооружение впечатляет своей конструкцией: шестипролетный мост длиной почти километр состоит из 16 опор, а общая масса стальных конструкций достигает 22 тыс. тонн.

Строительство велось силами компаний из разных регионов России, а максимальная численность рабочих превышала 1600 человек. Всего строительство заняло чуть меньше трех лет и включало возведение не только основного моста, но и четырех небольших мостов, путепровода общей протяженностью дороги с подъездами 45,5 км.