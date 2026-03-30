Новый магазин «Верный» в формате «у дома» открылся в Москве

Новый магазин сети «Верный» в формате «у дома» открылся в столичном районе Бирюлево Восточное. Это еще одна точка в новом удобном формате, при котором проходы становятся шире, стеллажи — выше, а освещение — ярче.

На прилавках почти четыре тысячи товаров, из них около 500 — под собственной торговой маркой, что позволяет продавать их намного дешевле, при этом не в ущерб качеству.

«Мы не тратим деньги на рекламу и даем покупателям максимальное качество при очень выгодной цене», — отметил директор центрального филиала торговой сети «Верный» Артем Востриков.

Главная фишка магазина — мясная лавка у дома. Свежее мясо и птицу поставляют из Псковской, Тамбовской, Ростовской и Тульской областей.

По традиции в день открытия посетившим магазин многодетным семьям вручили подарки. В корзины входят как продукты первой необходимости, так и деликатесы. Так торговая сеть помогает родителям, у которых несколько детей, сэкономить время и деньги.

«В большой семье — вы сами знаете — все постоянно хотят кушать. И нам, конечно, очень приятно было получить такой шикарный подарок», — заявила покупательница Светлана.

Это уже 1320-й магазин «Верный» в стране. До конца года планируют открыть еще не один десяток.

