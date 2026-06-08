Новый квартал с музейным павильоном появится в Шадринске

В центре Шадринска (Курганская область) идет масштабное благоустройство улицы Февральской. Работы развернулись на участке между улицами Комсомольской и Розы Люксембург. На месте старых ларьков и уличной торговли появится современное общественное пространство, сообщил сайт URA.RU .

Проект благоустройства предусматривает создание пешеходного пространства с приоритетом на озеленение. На улице появятся декоративные скульптуры уток и пряника, новые газоны, кустарники и многолетние цветы. Среди зеленых насаждений будут взрослые сосны и черемуха Шуберта, отсылка к знаменитому шадринскому прянику, который готовят с использованием черемуховой муки.

Параллельно с благоустройством стартуют ремонты дворов и фасадов зданий. Обновление затронет не только улицу Февральскую, но и прилегающую территорию.

Одной из главных достопримечательностей квартала станет двухуровневый павильон, где разместится Музей пряника. Власти рассчитывают, что в будущем в городе появится целая сеть подобных туристических объектов. Например, при поддержке федерального гранта на Михайловской площади может появиться павильон «Музей архитектуры», а на Хлебной площади — туристско-информационный центр.