Новый корпус-шар Музея Мирового океана в Калининграде откроет двери для посетителей в апреле 2025 года

Работы по строительству нового корпуса-шара Музея Мирового океана завершены на 85%. Объект планируют сдать в декабре этого года. Об этом сообщил глава Калининградской области Алексей Беспрозванных, его слова приводит «Янтарный край».
Открытие музея состоится в апреле 2025 года. Сначала посетителям будут доступны аквариумы и экспозиции «Лаборатория Балтики». Остальные блоки корпуса-шара будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, пишет RT.
Напомним, строительство нового здания началось в 2013 году, его планировали завершить к Чемпионату мира по футболу 2018 года. На сегодняшний день стоимость реализации проекта составляет более 3 миллиардов 300 миллионов рублей.
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