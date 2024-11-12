Новый корпус-шар Музея Мирового океана в Калининграде откроет двери для посетителей в апреле 2025 года

Работы по строительству нового корпуса-шара Музея Мирового океана завершены на 85%. Объект планируют сдать в декабре этого года. Об этом сообщил глава Калининградской области Алексей Беспрозванных, его слова приводит «Янтарный край» .

Открытие музея состоится в апреле 2025 года. Сначала посетителям будут доступны аквариумы и экспозиции «Лаборатория Балтики». Остальные блоки корпуса-шара будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, пишет RT.

Напомним, строительство нового здания началось в 2013 году, его планировали завершить к Чемпионату мира по футболу 2018 года. На сегодняшний день стоимость реализации проекта составляет более 3 миллиардов 300 миллионов рублей.