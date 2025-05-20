Новый колумбарий появится на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на Бугровском кладбище планируют построить новый колумбарий. Объект рассчитан на 530 урн с прахом, сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на МКУ «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода».
Проектные работы начали в январе текущего года, и на данный момент документация уже готова. Однако точные сроки начала строительства пока не установлены. Известно, что колумбарий будет находиться вблизи входа на кладбище.
Представители городского управления подчеркнули, что при возведении новых колумбариев будут учитывать наличие свободных мест на кладбищах.
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