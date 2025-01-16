Новый год обошелся россиянам в 64,4 тысячи рублей

Празднование Нового года в этот раз обошлось россиянам в рекордную сумму. Средние траты составили 64 439 рублей на человека. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения .

Наибольшую долю расходов заняли подарки родственникам и друзьям. На них ушло в среднем 29 868 рублей. На втором месте — сумма, потраченная на досуг. Она включала посещение театров, ресторанов, детских елок и составила 22 327 рублей. Еще 12 244 рубля россияне потратили на новогодний стол.

Ранее стало известно, что москвичи начали массово избавляться от ненужных новогодних подарков, полученных в 2025 году. На сайтах с объявлениями о продаже появились духи, посуда, аэрогрили и другие презенты. Продавцы часто оставляют пометку, что предмет совсем новый и ни разу не использовался, поскольку подарили совсем недавно.