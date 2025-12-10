Новый этап строительства метро рядом с ТЦ «Счастье» стартовал в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде продолжается возведение притоннельного сооружения метро на улице Белинского, вблизи торгового центра «Счастье». Об актуальных работах, выполняемых на объекте, сайту pravda-nn.ru сообщили в Telegram-канале «Метро НН — Наше. Новое».

Строительный щит «Владимир» успешно прошел периметр будущего котлована вентиляционного ствола рядом с ТЦ «Счастье». После соблюдения нормативных сроков работы по сооружению притоннельной конструкции возобновились.

Началась новая стадия строительства после установки ограждений из бетонных свай для вентиляционной шахты метро. Каждый этап работ направлен на обеспечение безопасности и надежности будущих станций.

Первым делом рабочие установят обвязочную балку вокруг котлована для укрепления конструкции. Сейчас идет демонтаж бетона верхнего края свай, чтобы обеспечить доступ к армированному каркасу, после чего приступят к его обварке. Далее метростроевцы займутся подготовкой опалубки для заливки 120 кубометров бетонной смеси. О следующих этапах работ сообщат позже.