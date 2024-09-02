Сегодня 16:14 Новый дом для Даши: медведица из Норильска переехала в Тверскую область 0 0 0 Общество

Каждый житель Норильска знаком с историей медведицы Даши — она появилась на свет 24 года назад на территории комплекса «Валек» в Норильске, где и проживала со своими родителями Мишей и Машей. Родители медведицы появились на «Вальке» еще в 70-е годы.

О хищниках, которые всю свою жизнь провели в неволе, хорошо заботились. Однако сейчас на «Вольке» проводят реконструкцию, , поэтому по инициативе «Норникеля» и Российского биологического общества представительницу косолапых перевезли на материк.

Переезд медведицы был не простым, но это того стоило. Его организовали по всем правилам. Ветеринарное сопровождение оказало Российское биологическое общество.. Сначала Даше сделали наркоз, после чего её перевезли в аэропорт. Ситуация осложнилась из-за нелетной погоды в Норильске и рейс задержали. Но все завершилось благополучно. Всю дорогу за состоянием Даши внимательно следили специалисты: капали в нос и глаза, чтобы поддерживать состояние роговицы – известно, что медведи спят с открытыми глазами.

Все расходы за переезд и строительство вольера для Даши «Норникель» взял на себя. Сотрудники компании тщательно выбирали организацию, которая обеспечит комфортную жизнь медведицы, а также место проживания. Тверская область — отлично подходит для жизни медведей. Здесь лесополоса тайги и подходящий, особенно для возрастных животных,, климат.

«Медведи очень похожи на людей и с возрастом холодныете мпературы причиняют им болевые ощущения в суставах.. Некоторые из них перестают выходить из своей берлоги в дождь и холод. Здесь в доступе специализированные ветеринарные врачи, мягкий климат. Все это поможет продлить Даше жизнь, мы будем прилагать для этого все усилия», — сказала руководитель Российского биологического общества Валерия Аверкиева.

Теперь в расположении Даши вольер, общей площадью — около 300 кв м. Здесь организованны все необходимые условия для поддержания жизни медведицы, включая качественное обслуживание и питание. В ближайшем будущем Даше предстоит пройти ветеринарное и стоматологическое обследование.

Даша стала первым медведем, поселившимся в центр реабилитации и поддержания жизни диких животных«Бурмишки», который входит в проект «Дикий остров». Он занимает 320 гектаров и включает в себя несколько зон.

«Любое содержание крупных хищников – это такой баланс между безопасностью и потребностями животных. Понятно, что нет предела совершенству, и хотелось бы, наверное, видеть вольеры по 2 гектара, где животные могут спокойно гулять делать, все что они хотят.. Но наш вольер построен с запасом в три раза по существующим нормам, которые используются для зоопарков. . Тут надо четко понимать, что любое возрастное хищное животное не выживет в природе, это табу. Поэтому мы создадим комфортные условия для поддержания жизнедеятельности всех животных, которые окажутся в нашем центре», — отметил председатель Российского биологического общества Сергей Бурмистров.

За обитательницей нового центра с особым трепетом и заботой следит кипер — смотрительница за животными. Анна – опытный кинолог и волонтер в реабилитационном центре для диких животных. Поэтому она не понаслышке знает, как обращаться с медведицей. Для нее здесь, как и для Даши, были созданы все условия для комфортной жизни. Помогают ей в ее нелегком деле трое четвероногих верных помощника — Джин, Телли и Дюна.

«Мне предложили поухаживать за этой милой пушистой дамой. У нее рацион состоит, в основном, из каш, овощей и фруктов. Чем слаще, тем вкуснее Даше», — добавила смотрительница Анна.