Новый детский сад открыли в Зеленограде

Новый детский сад на 250 воспитанников открылся в Зеленограде. Здание и прилегающая территория вместили все необходимое для полноценного развития детей: музыкальные, спортивные залы, бассейн, а также игровые классы и прогулочные площадки.

На этих площадках будут не только навесы и качели, но и элементы благоустройства для проведения исследований и активных игр. По задумке девелопера, такой подход поможет детям общаться друг с другом и вместе изучать что-то новое.

«Наша миссия — создать образовательную среду, где дети чувствуют себя в безопасности, окружены заботой и могут раскрыть свои эмоциональные и интеллектуальные способности», — рассказал заместитель директора по строительству ПИК Никита Тодоровский.