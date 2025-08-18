Новых запретов нет. В Госдуме разъяснили поправки в закон о садоводстве

Депутат Оглоблина: поправки в закон о садоводстве не содержат новых запретов

Вступающие в силу с 1 сентября поправки в закон о садоводстве будут носить уточняющий характер. В них нет новых запретов, рассказала ТАСС зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Парламентарий прокомментировала публикации о том, что дачникам запретят зарабатывать на своих участках. В частности, открывать торговые точки, хостелы и автосервисы.

По ее словам, заниматься предпринимательской деятельностью на садовых и огородных участках запретили еще раньше — в 2019 году.

В этом году вступят в силу изменения, которые приведут закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» в соответствии с Лесным, Земельными кодексами и другими федеральными законами.

