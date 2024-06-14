Новых гендиректоров LIFE, Mash и «Mash Регионы» назначили в холдинге NewsMedia
Руководство News Media назначило четырех новых генеральных директоров. Об этом сообщили в пресс-службе медиахолдинга.
Так, новым гендиректором Life стал Денис Арапов. А Mash теперь возглавит Надежда Гладченко.
«Решения о назначениях в LIFE, Mash и Mash Регионы были приняты с целью улучшить работу этих активов и холдинга в целом», — отметил генеральный директор холдинга News Media Максим Иксанов.
Он также добавил, что руководство «Mash регионы» доверили Ивану Обыденкову.
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