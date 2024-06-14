Новых гендиректоров LIFE, Mash и «Mash Регионы» назначили в холдинге NewsMedia

Руководство News Media назначило четырех новых генеральных директоров. Об этом сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Так, новым гендиректором Life стал Денис Арапов. А Mash теперь возглавит Надежда Гладченко.

«Решения о назначениях в LIFE, Mash и Mash Регионы были приняты с целью улучшить работу этих активов и холдинга в целом», — отметил генеральный директор холдинга News Media Максим Иксанов.

Он также добавил, что руководство «Mash регионы» доверили Ивану Обыденкову.