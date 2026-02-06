Новые «Уроки цифры» от «Авито» посвятят рекомендательным алгоритмам
Новые «Уроки цифры» проведут с 16 февраля по 8 марта и посвятят анализу данных и алгоритмам. Партнером проекта выступит компания «Авито».
Урок рассчитан на учащихся с первого по 11-й классы школ и направлен на раннюю профориентацию и развитие компетенций цифровой экономики.
Ребята узнают о принципах работы рекомендательных систем, лежащих в основе современных платформ, а также научатся настраивать параметры алгоритмов.
«Школьники в игровой форме узнают, как данные превращаются в персонализированные рекомендации, помогая предложениям находить свою аудиторию. Новый „Урок цифры“ от „Авито“ знакомит школьников с принципами работы рекомендательных систем, которые лежат в основе современных цифровых платформ, и позволяет им самим поучаствовать в создании алгоритма», — рассказали организаторы.
По сюжету нового урока ребята помогут главным героям найти новую жизнь вещам, размещая объявления на «Авито». За успешное прохождение занятия ученики получат виртуальные баллы, которые в смогут направить в благотворительные фонды. Компания конвертирует их в реальные деньги и передаст организациям в виде пожертвований.
Вебинар для педагогов проведут 12 февраля на сайте.
Федеральный открытый урок состоится 27 февраля по ссылке.
Организаторами проекта выступили Минцифры и Минпросвещения России, а также АНО «Цифровая экономика».