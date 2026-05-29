Новые цифровые сервисы и интерактивные пространства представят на ПМЭФ-2026

Участников Петербургского международного экономического форума в 2026 году ждут новые цифровые сервисы и интерактивные пространства, разработанные лабораторией актуальных технологий Marma Фонда Росконгресс. Технологические решения помогут гостям форума быстрее ориентироваться на площадке, планировать посещение мероприятий и знакомиться с культурой российских регионов в современном формате.

Одним из главных новшеств станет веб-сервис «ПМЭФ: мой фокус». С его помощью участники смогут изучить интерактивную трехмерную карту форума, выбрать интересующие стенды, добавить их в избранное и построить удобный маршрут по площадке.

В сервис также интегрировали расписание деловой программы и информацию о конференц-залах. Пользоваться платформой можно без регистрации — через прямую ссылку или приложение Roscongress.

Традиционно на ПМЭФ представят интерактивную карту регионов России, которую в этом году посвятят Году единства народов страны. Проект основан на цифровой версии знаменитой Вышитой карты России и позволяет совершить виртуальное путешествие по стране, познакомиться с природой, культурой и экономическим потенциалом регионов.

В 2026 году карта получила и музыкальный слой — посетители смогут услышать современные этнокомпозиции разных народов страны. Художественное оформление экспозиции подготовил Никас Сафронов.

Рядом с картой появится «Русский телепорт» — специальная мультимедийная кабина, где гости смогут погрузиться в атмосферу различных регионов России через музыку, визуальные образы и элементы народного искусства.

Кроме того, совместно с фондом «Бумажная птица» на площадке форума создадут арт-пространство с элементами виртуальной реальности. Посетители смогут отдохнуть на специальных интерактивных скамейках и с помощью QR-кодов попасть в цифровые миры с ежедневными предсказаниями и визуальными эффектами.

Новые решения призваны сделать посещение ПМЭФ более комфортным, насыщенным и эмоционально запоминающимся для участников форума.