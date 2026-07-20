Новые профессии получили более 70 тысяч россиян в 2026 году

За первые шесть месяцев 2026 года бесплатно переобучились профессии почти 73 тысячи россиян. Самыми популярными стали программы по освоению цифровых навыков, сообщила пресс-служба Минтруда.

Глава ведомства Антон Котяков отметил, что это направление вошло в число самых востребованных образовательных курсов, которые выбрали более 11 тысяч человек.

«За первое полугодие бесплатным переобучением по нацпроекту „Кадры“ воспользовались 72,7 тысячи человек. Популярными стали программы по освоению цифровых компетенций», — сказал он.

Котяков добавил, что блок обучения по 27 профессиям предусмотрен для участников специальной операции. С начала года к обучению приступили более тысячи военнослужащих. Наиболее востребованными оказались программы «Сварщик», «Оператор БАС» и «Повар».

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