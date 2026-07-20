Новые профессии получили более 70 тысяч россиян в 2026 году
Котяков: 73 тысячи россиян бесплатно переобучились профессии за шесть месяцев
За первые шесть месяцев 2026 года бесплатно переобучились профессии почти 73 тысячи россиян. Самыми популярными стали программы по освоению цифровых навыков, сообщила пресс-служба Минтруда.
Глава ведомства Антон Котяков отметил, что это направление вошло в число самых востребованных образовательных курсов, которые выбрали более 11 тысяч человек.
«За первое полугодие бесплатным переобучением по нацпроекту „Кадры“ воспользовались 72,7 тысячи человек. Популярными стали программы по освоению цифровых компетенций», — сказал он.
Котяков добавил, что блок обучения по 27 профессиям предусмотрен для участников специальной операции. С начала года к обучению приступили более тысячи военнослужащих. Наиболее востребованными оказались программы «Сварщик», «Оператор БАС» и «Повар».
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