Новые межрегиональные экотропы появятся в Петербурге и Ленобласти в 2026 году

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2026 году появятся две новые межрегиональные экотропы. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на комитет по природным ресурсам Ленобласти
Один из маршрутов под названием «Жемчужная» соединит Гладышевский заказник с Линдуловской рощей. Вторая тропа, «Таежный мир», свяжет заказник «Сестрорецкое болото», уникальное болото Ламмин-Суо и природный ландшафт «Хаапала».
Реализация программы станет частью большого проекта по созданию семи экологических маршрутов к 2030 году, добавило СМИ.
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