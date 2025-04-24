Новые меры по поддержке семей введут в Нижегородской области с 1 июля 2025 года

В Нижегородской области с 1 июля 2025 года будут введены новые меры поддержки семей при рождении или усыновлении детей. Соответствующий проект закона опубликован на сайте регионального Законодательного собрания, написало НИА «Нижний Новгород» .

Новые выплаты, оформленные как региональный семейный капитал, предназначены для стимулирования рождаемости и поддержки семей с детьми.

При рождении или усыновлении первого ребенка предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 10 000 рублей в течение 36 месяцев (три года), что составляет общую сумму в 360 000 рублей.

Для второго ребенка предлагаются два варианта: — ежемесячные выплаты 22 222 рубля на протяжении 36 месяцев, общая сумма около 800 000 рублей; — единовременная выплата 500 000 рублей и ежемесячные дополнительные выплаты в размере 20 000 рублей на протяжении 15 месяцев, также общая сумма составит 800 000 рублей.

Средства можно использовать на образование ребенка, покупку жилья, газификацию частного дома, приобретение автомобиля или микроавтобуса.

Выплаты доступны только жителям Нижегородской области, ребенок должен быть зарегистрирован в регионе.