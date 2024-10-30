Новые ярмарочные площадки появятся в Казани

В Казани планируют расширить перечень ярмарочных площадок и добавить 11 новых. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на документ главы исполкома города Рустема Гафарова.

До 27 ярмарочных мест будет у дома № 46В по проспекту Победы, до 30 — на Каюма Насыри. У дома № 22 на Ленинградской вместят еще шесть новых продавцов. Число адресов с ярмарками вырастет в городе до 96.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане работают каждый день. Они открылись в республике 14 сентября и будут длиться до конца года.