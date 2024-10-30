Новые ярмарочные площадки появятся в Казани

В Казани планируют расширить перечень ярмарочных площадок и добавить 11 новых. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на документ главы исполкома города Рустема Гафарова.
До 27 ярмарочных мест будет у дома № 46В по проспекту Победы, до 30 — на Каюма Насыри. У дома № 22 на Ленинградской вместят еще шесть новых продавцов. Число адресов с ярмарками вырастет в городе до 96.
Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане работают каждый день. Они открылись в республике 14 сентября и будут длиться до конца года.
Четыре мирных жителя пострадали из-за атаки ВСУ на Белгородскую область
Спортсмены из Котельников стали призерами турнира по рукопашному бою
Ликсутов: кондитерской фабрике «Бабаевский» исполнилось 220 лет
Еще 60 земельных тендеров провели в Подмосковье за неделю
Еще одну госуслугу оцифровали в Подмосковье
Воспитателю из Котельников присвоили почетное звание заслуженного работника
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте