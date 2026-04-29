Новые ФАПы начали работу во Всеволожском районе Ленобласти

В деревнях Хапо-Ое и Островки Всеволожского района Ленобласти открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта. Каждый из них способен обслуживать до 20 пациентов за смену, сообщил iVBG.ru.
Финансирование проекта осуществлялось из областного бюджета. Как отметил председатель регионального комитета по здравоохранению Александр Жарков, новые медицинские учреждения построены с использованием современных быстровозводимых модульных конструкций.
В текущем году планируется построить еще 15 подобных пунктов. В новых ФАПах фельдшеры будут работать на постоянной основе, а врачи узких специальностей — по утвержденному графику, добавил «Петроград».
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте