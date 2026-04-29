Новые ФАПы начали работу во Всеволожском районе Ленобласти

В деревнях Хапо-Ое и Островки Всеволожского района Ленобласти открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта. Каждый из них способен обслуживать до 20 пациентов за смену, сообщил iVBG.ru .

Финансирование проекта осуществлялось из областного бюджета. Как отметил председатель регионального комитета по здравоохранению Александр Жарков, новые медицинские учреждения построены с использованием современных быстровозводимых модульных конструкций.

В текущем году планируется построить еще 15 подобных пунктов. В новых ФАПах фельдшеры будут работать на постоянной основе, а врачи узких специальностей — по утвержденному графику, добавил «Петроград».