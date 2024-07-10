Новые авиарейсы запустили из Екатеринбурга в Астрахань на лайнерах SSJ-100

Авиакомпания Red Wings запустила регулярные рейсы на комфортабельных лайнерах SSJ-100 из Екатеринбурга в Астрахань. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

В пресс-службе авиаперевозчика уточнили, что полетная программа рассчитана до 26 октября. На сегодняшний день — это единственный в России прямой пассажирский рейс между Астраханью и Екатеринбургом.

Рейсы будут открыты два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Уточняется, что самолеты SSJ-100 могут вмещать до 100 пассажиров.

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