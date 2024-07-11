Новую социально-экономическую стратегию региона разработают в Вологодской области

Стратегическая сессия по разработке социально-экономической стратегии региона стартовала в Вологодской области. Всего по этому вопросу пройдет 33 круглых стола, сообщил портал «Государственные новости» со ссылкой на врио главы региона Георгия Филимонова.

Восемь стратегических сессий пройдут в течение недели, там обсудят семь национальных целей, определенных указом президента России. Инициаторами процесса выступают академик Сергей Глазьев, известные экономисты и ученые, в том числе Михаил Делягин и Михаил Хазин.

Отмечается, что итоговый документ представят на обсуждение во всех муниципалитетах области.

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