Новую социально-экономическую стратегию региона разработают в Вологодской области

Стратегическая сессия по разработке социально-экономической стратегии региона стартовала в Вологодской области. Всего по этому вопросу пройдет 33 круглых стола, сообщил портал «Государственные новости» со ссылкой на врио главы региона Георгия Филимонова.

Восемь стратегических сессий пройдут в течение недели, там обсудят семь национальных целей, определенных указом президента России. Инициаторами процесса выступают академик Сергей Глазьев, известные экономисты и ученые, в том числе Михаил Делягин и Михаил Хазин.

Отмечается, что итоговый документ представят на обсуждение во всех муниципалитетах области.