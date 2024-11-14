Новую канатную дорогу на гору Ай-Петри в Крыму планируют сделать в 25 раз более пропускной

В Крыму хотят построить новую канатную дорогу на гору Ай-Петри. Объект карусельного типа будет иметь несколько идущих друг за другом кабинок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора курорта «Мрия» Самвела Саруханяна.

Ожидается, что новая дорога будет до 20-25 раз более пропускной, чем действующая. Сроки реализации проекта озвучат в первом квартале 2025 года. Сейчас идет анализ механизмов поставки оборудования, подготовки и запуска воздушной трассы, пишет сайт «Государственные новости».

Отмечается, что существующую дорогу планируют сохранить. Она продолжит функционировать или будет использоваться в качестве музея.