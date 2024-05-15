Новую группу штаммов коронавируса FLiRT в России не выявили | 360°

Общество 15 мая 2024, 11:01 Новую группу штаммов коронавируса FLiRT в России не выявили Роспотребнадзор: в России не обнаружили вариантов штамма коронавируса FLiRT Freepik

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Новая группа штаммов коронавируса FLiRT, распространяющаяся в некоторых странах, в России не обнаружена. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В мире сейчас активно распространяется группа штаммов коронавируса FLiRT семейства «омикрон». Доминирующей линией коронавируса может стать вариант KP.2, который выявили в США и Великобритании.

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«В настоящее время на территории России не обнаружено ни одной последовательности вариантов FLiRT, в том числе KP.2», — передали в федеральной службе.

Симптомы, характерные для заболевания, вызванного вариантом FLiRT, типичны: лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле, потеря вкуса или обоняния

Ранее ученые выяснили, что переболевшие ковидом люди подвержены большему риску психических заболеваний, чем те, кто избежал заражения. У них чаще ухудшается настроение, возникает чувство тревожности. Также они страдают пристрастием к алкоголю и нарушениями сна.