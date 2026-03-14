Новосибирскстат обнародовал статистику заработных плат в регионе за 2025 год, демонстрируя разницу в доходах работников различных профессиональных сфер. Об этом сообщил atas.info .

Средняя зарплата по Новосибирску и области составила 86 541 рубль, что близко к общесибирскому показателю — 86 600 рублей. Однако отдельные отрасли демонстрируют значительно более высокие зарплаты.

Самая высокая средняя зарплата зарегистрирована в сфере добычи полезных ископаемых — 151,1 тысячи рублей в месяц. Второе место заняли финансы и страхование, где ежемесячный заработок достигает 121,8 тысячи рублей. Информационная сфера отстает незначительно, имея среднюю зарплату 119,5 тысячи рублей.