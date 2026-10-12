Новосибирский тренер Вера Буга заявила, что занятия единоборствами не лишают женщину женственности

41-летняя спортсменка и тренер из Новосибирска Вера Буга заявила, что занятия единоборствами не лишают женщину женственности. Об этом она рассказала в беседе с Горсайтом .

«Бывало, говорили: „Ты теперь мужик, ты мужикообразная“. Думаю, мужчины просто не терпят конкуренции и не любят тех, кто сильнее их. Но основной страх окружающих: станешь ли ты похожей на мужчину? А самый популярный вопрос: „Ты, наверное, мужа дома бьешь?“», — отметила Буга.

Спортом она занимается около 10 лет. Начинала с тайского бокса, затем были кикбоксинг и смешанные единоборства. Решение прийти в спорт приняла уже во взрослом возрасте. По ее словам, в бокс она попала из-за нехватки адреналина, попросив брата подарить абонемент на день рождения. Первые тренировки проходили спокойно: внешне она не производила впечатления человека, способного добиться высоких результатов, поэтому нагрузки были щадящими, пишет «ФедералПресс».

Сейчас Буга не участвует в соревнованиях — возраст берет свое. Последний бой состоялся в мае 2026 года.