Новосибирский театр отменил показ спектакля со сценой взятки по жалобе силовиков

Зрители новосибирского театр «Красный факел» столкнулись с неожиданной отменой постановки пьесы «Дело» режиссера Дмитрия Егорова, входившей в репертуар с 2020 года. Источники издания NGS.Ru сообщили, что рекомендацию снять спектакль руководству площадки дали сотрудники силовых структур.

По словам собеседников журналистов, к правоохранительным органам обратился один из недовольных зрителей.

«Предполагается, что „Дело“ в репертуаре театра больше не появится», — заявил один из источников.

Сюжет пьесы посвящен попавшему в высшее общество шулеру Михаилу Кречинскому. Также в постановке есть сцена дачи взятки статскому советнику для решения проблем дочери одного из героев.

В официальном заявлении театра «Красный факел» говорится, что спектакль «Дело» отменили по техническим причинам. Вместо него зрителям покажут постановку пьесы «Поминальная молитва». На этой же версии настояла руководитель пресс-службы площадки Юлия Щеткова в беседе с журналистами.

Поставивший спектакль режиссер Дмитрий Егоров в комментарии изданию «Подъем» заявил, что отмена пьесы стала для него неожиданностью. В театре ему об этом не сообщили, а о снятии Егоров узнал по сброшенной накануне ссылке.

«Никто из театра не связывался. Я не в Новосибирске же живу. Ну и зачем им со мной связываться, это решение нового руководства. Трудно оценивать аномалию», — заявил режиссер.

Он добавил, что за все пять лет существования постановки слышал о спектакле только хорошие отзывы.

В начале февраля прошлого года московский театр «Современник» исключил из репертуара спектакль «Потанцуем» авторства писателя Людмилы Улицкой*. На тот момент она еще не попала в реестр иностранных агентов. Причиной стало ее признание об отправке части гонораров на Украину в беседе пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым).

*Признана в России иностранным агентом.