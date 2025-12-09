«Новогодняя почта» от «Петербургского дневника» снова откроется на Дворцовой площади

С 20 по 30 декабря на Дворцовой площади в Петербурге вновь заработает «Новогодняя почта» от «Петербургского дневника». В течение этих дней с 17:00 до 21:00 каждый желающий сможет бесплатно отправить новогодние открытки из центра Петербурга, а «Почта России» доставит их бесплатно в любой уголок страны. Об этом написала газета «Петербургский дневник» .

В этом году главная тема открыток — наступивший 2026 год, объявленный президентом Годом единства народов России.

Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов сообщил: «„Петербургский дневник“ предложил юным художникам нарисовать Петербург таким, каким они его видят, — добрым, уютным и гостеприимным. Открытки получились замечательные, победителей конкурса рисунков торжественно наградим в день старта проекта».

Организаторы обещают, что юбилейная акция станет самой масштабной за всю историю проекта. Генеральным партнером в 2025 году выступила сеть социальных аптек «Столички». Руководитель аптечной сети «Столички» Маргарита Массалютина отметила: «Мы рады быть частью этой доброй традиции — дарить друг другу теплые слова и праздничное настроение».

На площадке также откроется тематическая фотовыставка, посвященная реализации программы «10 приоритетов Петербурга».