«Новофон»: телефонные звонки без маркировки — один из главных признаков мошенничества

С каждым днем отвечать на звонки с незнакомых номеров становится все опаснее. Помимо навязчивых рекламщиков, на другом конце провода могут оказаться мошенники. Эксперты сервиса облачной телефонии «Новофон» в беседе с «Известиями» дали рекомендации, как избежать обмана и при этом не пропустить важный звонок.

Одним из главных сигналов опасности является отсутствие маркировки номера. С 1 сентября 2025 года все звонки от юридических лиц должны быть идентифицированы: на экране будет отображаться название компании или категория вызова.

Если звонок поступает с обычного мобильного номера, особенно из другого региона, и собеседник представляется сотрудником банка или другой организации, разговор лучше сразу прекратить.

«Очень важно не вступать в диалог. Когда человек начинает общаться, мошенники применяют методы социальной инженерии, и противостоять им бывает непросто», — отмечают специалисты.

Также стоит обращать внимание на время звонка. По правилам делового общения, менеджеры компаний связываются с клиентами только в рабочие часы. Слишком ранние или поздние звонки могут быть попыткой застать человека врасплох.

Если собеседник пытается выяснить личную информацию, это может быть признаком мошенничества. Представители компаний обычно уже имеют все необходимые данные в клиентских базах и не запрашивают конфиденциальные сведения по телефону.

При малейших сомнениях специалисты советуют прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в организацию по номеру, указанному на официальном сайте.