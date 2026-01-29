«Новофон»: 60% москвичей испытывают тревогу при виде звонка от руководства

Сервис телефонии «Новофон» провел исследование, результаты которого оказались в распоряжении Life.ru . Эксперты выяснили, какие телефонные вызовы вызывают у россиян напряжение и страх, а какие — ожидание и надежду.

Так, 53% жителей страны испытывают тревогу при виде звонка от руководства. На втором месте по уровню стресса — звонки из медицинских учреждений, которые пугают 41% опрошенных.

Ожидая обратную связь после собеседования, нервничают 40% участников опроса. Вызовы с незнакомых номеров в позднее время вызывают беспокойство у 38% россиян.

Стрессовая реакция особенно заметна среди жителей крупных городов. В Москве звонка от руководства опасаются 60% жителей, в Санкт-Петербурге — 49%.

Среди самых ожидаемых звонков в 2026 году преобладают позитивные новости. Около 40% участников опроса ждут звонка с предложением желаемой работы. Сообщения о выигрыше в лотерее или конкурсе ожидают 34% респондентов.

Интересны и результаты по нестандартным вызовам. До 20% жителей Санкт-Петербурга и 19% москвичей готовы отвечать на звонки ИИ-роботов из любопытства. В малых городах этот показатель составляет около 13%.

В опросе приняли участие 1820 жителей разных регионов России. Исследование показало, что ожидания и страхи, связанные с телефонными звонками, различаются в зависимости от места проживания и жизненных приоритетов.