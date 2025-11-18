Новое производство высокопрочного ламината начнет работу в Санкт-Петербурге

Новая линия по производству высокопрочного ламината (HPL ) готовится к запуску в Санкт-Петербурге. Этот материал широко применяется в отделке помещений, изготовлении мебели и элементов интерьера, а также в производстве уличной мебели и малых архитектурных форм. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на директора по стратегическому развитию и маркетингу компании Sloplast Юлию Буданову.

«Продукт инновационный, долговечный, долгоиграющий, позволит в среднесрочной и долгосрочной перспективе существенно снизить вложения в инфраструктуру, вложения в строительные объекты, в рекреационные зоны за счет того, что этот продукт действительно может служить десятилетиями без дополнительной реновации, без дополнительного ремонта», — отметила эксперт.

Как отметили специалисты, главная проблема HPL — недооцененность из-за отсутствия на рынке крупных и опытных компаний-обработчиков. Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Александр Ситов видит перспективу роста потребления этого материала в России в 10 раз.

Подготовительный этап модернизации уже завершен, инвестиции в который составили более 500 миллионов рублей. Следующим шагом станет запуск в 2026 году нового пресса стоимостью около миллиарда рублей. Продукты компании прошли множество испытаний и подтвердили свою долговечность, пожарную и экологическую безопасность.