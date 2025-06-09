Новое производство автомобильной шумоизоляции открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде появился цех по производству автомобильной шумоизоляции. Региональное министерство строительства выдало разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на данные ведомства.

Заявку на выделение участка для строительства одобрили в июле 2022 года. Соответствующее решение принял совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.

Известно, что объем инвестиций в реализацию проекта достиг 100 миллионов рублей. На предприятии создадут 10 рабочих мест.