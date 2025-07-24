Новое общественное пространство появилось в Выборгском районе Петербурга

Осиновая роща в Парголово преобразилась благодаря программе благоустройства общественных пространств «Петербургские дворы». Территория вблизи дома на Приозерском шоссе, дом 22, корпус 2, обзавелась зонами отдыха и развлечениями для детей и взрослых, написала vecherka-spb.ru.
В рамках проекта созданы две игровые площадки для малышей, оборудованная площадка для тихого отдыха с удобными скамьями, шезлонгами и специальными вращающимися креслами. Это дало возможность каждому найти уголок для комфортного времяпровождения.
Программа «Петербургские дворы» в 2025 году продолжит развивать зеленую инфраструктуру района. На очереди два новых общественных пространства: одно — на Приозерском шоссе, дом 20, корпус 5, второе — на Юкковском шоссе, дом 14, корпус 7. Работы уже включены в планы текущего года.
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