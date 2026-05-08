Новое административное здание построят у Соборной мечети Нурулла в Казани

В Казани на улице Московской появится новое административное здание с коммерческими помещениями. Проект разработан с учетом исторического облика квартала конца XIX — начала XX века, сообщил Inkazan .

Архитектурное решение получило одобрение специалистов по охране культурного наследия. Соответствующее заключение уже опубликовано на сайте профильного комитета Татарстана.

Здание возведут на перекрестке с улицей Татарстан, в непосредственной близости от Соборной мечети Нурулла — памятника архитектуры 1849 года. Новостройка появится на месте старого двухэтажного каменного дома, где раньше располагались лавки и мастерские, но само это здание не сохранилось.