Новгородскую область наградили за дорожные работы по нацпроекту
Новгородская область получила федеральную награду за реализацию дорожных мероприятий нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Александр Дронов, пишут «Государственные новости».
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин вручил диплом за эффективное взаимодействие при реализации национального проекта заместителю губернатора Новгородской области Илье Крашенинникову. Награждение состоялось на «Транспортной неделе — 2026» в Москве.
За прошедший дорожный сезон в регионе отремонтировали 123 километра региональных трасс, а до конца года планируют ввести в эксплуатацию 11 мостов. Среди завершенных объектов — пятикилометровый участок дороги Мостково — Черное в Пестовском округе, где обновили асфальт, разметку и остановочные павильоны. В Мошенском округе восстановили переправу через реку Сухую протяженностью 44,6 метра.