Новгородская область получила федеральную награду за реализацию дорожных мероприятий нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Александр Дронов, пишут «Государственные новости» .

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин вручил диплом за эффективное взаимодействие при реализации национального проекта заместителю губернатора Новгородской области Илье Крашенинникову. Награждение состоялось на «Транспортной неделе — 2026» в Москве.

За прошедший дорожный сезон в регионе отремонтировали 123 километра региональных трасс, а до конца года планируют ввести в эксплуатацию 11 мостов. Среди завершенных объектов — пятикилометровый участок дороги Мостково — Черное в Пестовском округе, где обновили асфальт, разметку и остановочные павильоны. В Мошенском округе восстановили переправу через реку Сухую протяженностью 44,6 метра.